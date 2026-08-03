Reagoval tak na nedávný incident ve Vratislavi, kde skupina útočníků napadla mladý pár mimo jiné kvůli ukrajinskému přízvuku. Podle Tuska podobné činy vážně poškozují mezinárodní renomé Polska, které si země vydobyla rozsáhlou vojenskou i humanitární pomocí a přijetím více než jednoho milionu válečných uprchlíků po začátku ruské invaze.
Polská policie v prvním pololetí zaznamenala 180 trestných činů z nenávisti vůči Ukrajincům, což představuje přibližně třetinový nárůst oproti předchozímu roku. K vyostření společenské atmosféry přispívá také šíření dezinformací na internetu i dlouhodobé historické spory mezi oběma zeměmi. Významný moment představovalo rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského udělit vojenské jednotce čestný titul spjatý s Ukrajinskou povstaleckou armádou, kterou Polsko činí odpovědnou za masové vraždy polských civilistů na Volyni během druhé světové války.
Tento spor se promítl i do vztahů mezi oběma státy a doprovázela jej symbolická diplomatická gesta, včetně odebrání a následného vrácení státních vyznamenání mezi jejich představiteli. Polský premiér sice postup Kyjeva v oblasti historické paměti kritizoval, zároveň však varoval před přehnanými reakcemi a zneužíváním tématu na domácí politické scéně.
Polské bezpečnostní složky a státní zastupitelství zároveň v reakci na jednotlivé incidenty postupují rychle a důrazně a zaměřují se i na potírání nenávistných projevů na internetu.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)