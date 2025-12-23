Dodal, že Moskva bude potřebovat několik let na přezbrojení – období, které podle něj dává i zbytku Evropy čas na přípravu. Sikorski zároveň zdůraznil polské výdaje na obranu, které podle něj budou i nadále růst. Varšava v posledních dvou desetiletích soustavně vynakládala na obranu nejméně 2 % HDP a nyní se blíží 5 %, přičemž více než polovina těchto prostředků směřuje na bojovou techniku.
V širším geopolitickém kontextu se Sikorski vyjádřil také k nedávno zveřejněné Strategii národní bezpečnosti Trumpovy administrativy, která v řadě evropských metropolí vyvolala obavy kvůli vnímané nevraživosti vůči EU. Poznamenal, že evropské výdaje na obranu se mezi prvním a druhým funkčním obdobím Donalda Trumpa zdvojnásobily, a dodal, že Spojené státy Evropu neopustí.
Zdroj: TVP (Polsko)