natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Polský ministr zahraničí: Putin nebude riskovat válku s NATO

    23. prosince 2025  14:14
    Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski zpochybnil schopnost Ruska vést válku proti Severoatlantické alianci. Konflikt na Ukrajině podle něj vážně vyčerpal vojenské kapacity Moskvy. V rozhovoru pro český týdeník Respekt řekl, že Rusko na Ukrajině utrpělo až milion obětí, což podle něj prohlubuje nedostatek lidských zdrojů pro případné další konflikty.  

    Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski | foto: @MSZ_RP

    Dodal, že Moskva bude potřebovat několik let na přezbrojení – období, které podle něj dává i zbytku Evropy čas na přípravu. Sikorski zároveň zdůraznil polské výdaje na obranu, které podle něj budou i nadále růst. Varšava v posledních dvou desetiletích soustavně vynakládala na obranu nejméně 2 % HDP a nyní se blíží 5 %, přičemž více než polovina těchto prostředků směřuje na bojovou techniku.

    V širším geopolitickém kontextu se Sikorski vyjádřil také k nedávno zveřejněné Strategii národní bezpečnosti Trumpovy administrativy, která v řadě evropských metropolí vyvolala obavy kvůli vnímané nevraživosti vůči EU. Poznamenal, že evropské výdaje na obranu se mezi prvním a druhým funkčním obdobím Donalda Trumpa zdvojnásobily, a dodal, že Spojené státy Evropu neopustí.

    Zdroj: TVP (Polsko)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media