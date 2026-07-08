Místopředseda vlády a ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz uvedl, že jde o první krok v procesu odtajňování a další informace mohou následovat.
Polsko podle zveřejněných údajů poskytlo v letech 2022–2023 vojenskou techniku v hodnotě přibližně 14,9 miliardy zlotých a od roku 2024 přidalo pomoc za dalších 1,55 miliardy zlotých.
Poprvé také oficiálně potvrdilo předání střel PAC-3 pro systémy protivzdušné obrany Patriot, jejichž počty však nezveřejnilo. Součástí pomoci byly rovněž tanky, dělostřelecké systémy, letouny, vrtulníky, drony, munice a další vojenské vybavení.
Zdroj: United24 (Ukrajina)