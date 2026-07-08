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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Polsko zveřejnilo podrobnosti o vojenské pomoci Ukrajině

    8. července 2026  21:46
    Poprvé byly zveřejněny podrobnosti o části vojenské pomoci Polska Ukrajině od začátku ruské invaze.  

    Odstřelovačský výcvik ukrajinských vojáků v Polsku | foto: Armáda ČR

    Místopředseda vlády a ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz uvedl, že jde o první krok v procesu odtajňování a další informace mohou následovat.

    Polsko podle zveřejněných údajů poskytlo v letech 2022–2023 vojenskou techniku v hodnotě přibližně 14,9 miliardy zlotých a od roku 2024 přidalo pomoc za dalších 1,55 miliardy zlotých.

    Poprvé také oficiálně potvrdilo předání střel PAC-3 pro systémy protivzdušné obrany Patriot, jejichž počty však nezveřejnilo. Součástí pomoci byly rovněž tanky, dělostřelecké systémy, letouny, vrtulníky, drony, munice a další vojenské vybavení.

    Zdroj: United24 (Ukrajina)

    dkr; natoaktual.cz

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