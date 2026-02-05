natoaktual.cz

    5. února 2026  14:50
    Polské ministerstvo obrany uzavřelo smlouvu s konsorciem norské společnosti Kongsberg Defence & Aerospace a státního polského holdingu PGZ na vybudování rozsáhlého systému proti bezpilotním prostředkům, který má chránit polský vzdušný prostor.  

    Zneškodněný ruský dron Gerbera na poli u polského Mnizskowa (10. září 2025) | foto: @Osinttechnical

    Program s názvem San reaguje na opakovaná narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony v souvislosti s válkou na Ukrajině. Hodnota zakázky se odhaduje na přibližně 15 miliard zlotých, přičemž dodávky prvních komponent mají začít v roce 2026.

    Systém San má zahrnovat 18 protidronových baterií, desítky palebných a velitelských jednotek a více než 700 vozidel. Výzbroj bude kombinovat kanony různých ráží, řízené střely, záchytné drony i další prostředky. Podle polské vlády jde o klíčový krok k posílení schopnosti reagovat na hrozby přicházející z východu, přičemž většina komponent má být vyrobena domácím průmyslem.

    Projekt San doplní již existující vrstvy polské protivzdušné obrany, jako jsou systémy Wisła, Narew a Pilica+. Polsko plánuje v příštích letech investovat do protivzdušné obrany celkem až 250 miliard zlotých, což by z programu učinilo největší akviziční projekt v historii polských ozbrojených sil.

    Zdroj: Defense News (USA)

