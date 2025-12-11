natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Polsko masivně zbrojí, ale jeho obranný průmysl zaostává

    11. prosince 2025  16:20
    Polsko utrácí rekordní částky za tanky, stíhačky, systémy protivzdušné obrany či rakety, avšak většina zakázek směřuje do Spojených států amerických a Jižní Koreje.  

    Polská speciální jednotka Formoza | foto: formoza.wp.mil.pl

    Varšava letos plánuje investovat do armády přes čtyřicet miliard eur, přičemž domácí podniky získají jen malý podíl. Často proto, že nedokážou nabídnout ekvivalent zahraniční techniky.

    Polským premiérem Donaldem Tuskem prosazovaná snaha o posílení vlastní výroby tak naráží na dlouhodobý problém – chybějící technologie i kapacity, jejichž rozvoj by vyžadoval mnoho let a obrovské investice. „Zrychlení bude nutné, ještě více, ještě v kratším čase,“ řekl koncem minulého měsíce polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz.

    „Polsko už nebude jen obrovskou kasičkou pro zahraniční firmy a spojenecké státy, pokud jde o utrácení peněz na výzbroj, obranu a bezpečnostní infrastrukturu,“ řekl premiér Donald Tusk. Ovšem historické dědictví Varšavské smlouvy i desetiletí podfinancování způsobily, že polské státní závody teprve dohánějí základní modernizaci. Zbrojovka PGZ, páteř domácího sektoru, dokáže vyrábět vozidla, radary či krátkodosahové systémy, nikoliv však pokročilé rakety, ponorky nebo moderní tanky.

    Průmysl proto hledá oblasti, kde může uspět – zejména v dronech. Varšava plánuje během následujících měsíců spustit první prvky celostátní zdi proti dronům založené na polských radarech, vozidlech a odpalovačích navázaných na americký systém řízení velení. „To by mohla být první skutečná terénní protidronová bariéra v Evropě,“ řekl Arkadiusz Bąk, místopředseda PGZ.

    Zbrojní rozmach nicméně rychle nenapraví dekády zanedbání. I když Polsko usiluje o to, aby více výdajů zůstalo doma, dovoz špičkových zbraní toto úsilí oslabuje. Země využívá evropské půjčky na nákup dronů a snaží se propojit domácí výrobu s partnery, jako jsou Hyundai Rotem či Hanwha Aerospace. V dlouhodobém horizontu však podle expertů bude pro Polsko téměř stejně důležité ovlivňovat evropská pravidla obranného trhu, jako rozšiřovat vlastní výrobu.

    Zdroj: Politico (Brusel)

    asš; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media