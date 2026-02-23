natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Polsko zpřísňuje kyberpravidla pro dodavatele mimo NATO

    23. února 2026  11:14
    Polský prezident Karol Nawrocki podepsal zákon zpřísňující národní systém kybernetické bezpečnosti, který vylučuje „vysoce rizikové“ dodavatele pro strategická odvětví státu, zejména pokud pocházejí ze zemí mimo Severoatlantickou alianci, například z Číny.  

    Kybernetická bezpečnost | foto: NATO Photos

    Norma vychází ze směrnice EU NIS 2 a reaguje na rostoucí počet kyberútoků; podle loňské zprávy Microsoftu čelilo Polsko největšímu počtu útoků v EU. Zákon má posílit obranné mechanismy a umožnit vyloučení rizikových firem.

    Předpis získal širokou podporu napříč politickým spektrem, když jej v dolní komoře podpořilo 407 poslanců. V médiích je označován jako „Lex Huawei“, neboť čínská společnost Huawei patří mezi dotčené subjekty. Firmy působící v osmnácti klíčových sektorech budou muset splnit přísné bezpečnostní požadavky a státní instituce využívající technologie rizikových dodavatelů je budou muset do sedmi let od účinnosti zákona nahradit.

    Prezident zároveň zákon postoupil Ústavnímu soudu k přezkumu kvůli obavám z finanční zátěže pro podniky a přísných sankcí. Vláda normu považuje za zásadní krok k posílení kybernetické ochrany státu.

    Zdroj: Notes from Poland (Polsko)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media