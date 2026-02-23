Norma vychází ze směrnice EU NIS 2 a reaguje na rostoucí počet kyberútoků; podle loňské zprávy Microsoftu čelilo Polsko největšímu počtu útoků v EU. Zákon má posílit obranné mechanismy a umožnit vyloučení rizikových firem.
Předpis získal širokou podporu napříč politickým spektrem, když jej v dolní komoře podpořilo 407 poslanců. V médiích je označován jako „Lex Huawei“, neboť čínská společnost Huawei patří mezi dotčené subjekty. Firmy působící v osmnácti klíčových sektorech budou muset splnit přísné bezpečnostní požadavky a státní instituce využívající technologie rizikových dodavatelů je budou muset do sedmi let od účinnosti zákona nahradit.
Prezident zároveň zákon postoupil Ústavnímu soudu k přezkumu kvůli obavám z finanční zátěže pro podniky a přísných sankcí. Vláda normu považuje za zásadní krok k posílení kybernetické ochrany státu.
Zdroj: Notes from Poland (Polsko)