Událost se odehrála během rozsáhlého ruského raketového a dronového útoku na západní Ukrajinu. Premiér Donald Tusk potvrdil, že během noci došlo k narušení polského vzdušného prostoru, a zamířil přímo na místo incidentu, které leží zhruba 75 kilometrů od ukrajinských hranic.
Neznámý objekt zachytily radary operačního velitelství polských ozbrojených sil kolem 3:40 ráno při letu západním směrem. Poté zmizel z radarů, načež armáda vyslala do oblasti vrtulník. Jeho posádka nalezla místo dopadu v neobydlené oblasti asi dva kilometry od nejbližších budov. Ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz označil noc za mimořádně náročnou pro systémy protivzdušné obrany a uvedl, že odborníci nyní zkoumají nalezené úlomky, aby určili původ i typ objektu.
Incident se odehrál ve chvíli, kdy Polsko kvůli rozsáhlým ruským útokům na západní Ukrajinu opět aktivovalo své letectvo k ochraně vzdušného prostoru. Úřady zatím neuvedly, o jaký objekt šlo, ani zda souvisel s ruským útokem. Vyšetřování na místě pokračuje.
Zdroj: TVP World (Polsko)