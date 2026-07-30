natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
shromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Polsko vyšetřuje narušení vzdušného prostoru a výbuch u hranic s Ukrajinou

    30. července 2026  18:46
    Polské úřady vyšetřují incident u obce Tarnawa-Kolonia na východě země, kde byl po hlasité explozi nalezen přibližně deset metrů široký kráter a úlomky dosud neidentifikovaného objektu.  

    ilustrační foto. | foto: @Osinttechnical

    Událost se odehrála během rozsáhlého ruského raketového a dronového útoku na západní Ukrajinu. Premiér Donald Tusk potvrdil, že během noci došlo k narušení polského vzdušného prostoru, a zamířil přímo na místo incidentu, které leží zhruba 75 kilometrů od ukrajinských hranic.

    Neznámý objekt zachytily radary operačního velitelství polských ozbrojených sil kolem 3:40 ráno při letu západním směrem. Poté zmizel z radarů, načež armáda vyslala do oblasti vrtulník. Jeho posádka nalezla místo dopadu v neobydlené oblasti asi dva kilometry od nejbližších budov. Ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz označil noc za mimořádně náročnou pro systémy protivzdušné obrany a uvedl, že odborníci nyní zkoumají nalezené úlomky, aby určili původ i typ objektu.

    Incident se odehrál ve chvíli, kdy Polsko kvůli rozsáhlým ruským útokům na západní Ukrajinu opět aktivovalo své letectvo k ochraně vzdušného prostoru. Úřady zatím neuvedly, o jaký objekt šlo, ani zda souvisel s ruským útokem. Vyšetřování na místě pokračuje.

    Zdroj: TVP World (Polsko)

    maj; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media