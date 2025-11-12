Dobrovolné kurzy budou přístupné všem zájemcům, od studentů po důchodce, a proběhnou na více než 130 základnách ozbrojených sil a územní obrany.
Podle ministra vznikl projekt v reakci na rostoucí hrozby v Evropě. „Žijeme v nejnebezpečnější době od konce druhé světové války. Na našich hranicích zuří válka, v Baltském moři dochází k sabotážím a v kyberprostoru probíhá neustálý boj. To vše nás v posledních šesti měsících vedlo k vytvoření celonárodního projektu obranného výcviku,“ uvedl Kosiniak-Kamysz.
Program má posílit „společenskou odolnost a připravenost na krize“. Zahrnuje výuku první pomoci, přežití, kyberbezpečnosti a boje s dezinformacemi.
„Během posledních šesti měsíců jsme vyškolili instruktory a nyní, v listopadu a prosinci, chceme vycvičit kolem 20 000 lidí. Do roku 2026 plánujeme, aby kurzy absolvovalo 400 000 občanů,“ uvedl náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk.
Polsko zároveň zvyšuje obranné výdaje na 4,8 % HDP, čímž se má v rámci Severoatlantické aliance (NATO) stát zemí s největším podílem investic do obrany.
Zdroj: UNITED24 (Ukrajina)