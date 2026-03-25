Podle polského náměstka ministra pro státní majetek Konrada Gołoty existuje ochota pokračovat v jednáních a Varšava je v kontaktu s italským a japonským obranným průmyslem. Projekt GCAP je alternativou k systému vzdušného boje budoucnosti FCAS (Future Combat Air System) vedenému Francií, Německem a Španělskem.
Program FCAS čelí problémům kvůli sporům mezi Paříží a Berlínem, zatímco GCAP postupuje, i když i zde se objevují komplikace, například výhrady Itálie k nedostatečnému sdílení informací ze strany Velké Británie.
Polsko po změně vlády zvažovalo spolupráci i na francouzsko-německých projektech, nyní se však orientuje na GCAP. Zástupci vlády zároveň připouštějí, že země musí posílit své schopnosti v leteckém průmyslu, který se dlouhodobě nerozvíjel.
Zdroj: Euractiv (Belgie)