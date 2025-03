Ženy by se mohly zapojit dobrovolně. Model, jak tento rozšířený výcvik zavést, by mohl být připraven ke konci roku 2025. Každý, kdo projde základním vojenským výcvikem bude schopen reagovat v případě války.

Výcvik bude dobrovolný, nikoli povinný. Povinná vojenská služba byla v Polsku zrušena v roce 2008. Záměrem tohoto plánu je posílit vojenské zálohy a zvýšit počet vojáků na půl milionu. Podle Tuska roste vojenská nerovnováha v regionu. Poukazuje na to, že přestože má ukrajinská armáda 800 tisíc vojáků, Rusko má 1,3 milionu vojáků, což dokazuje to, že by Polsko mělo své počty navýšit a posílit obranu.

„Polsko přesměruje 7,2 miliardy eur z fondu obnovy na obranu a bezpečnost,“ oznámila ministryně pro rozvoj a regionální politiku Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Tyto prostředky budou použity na civilní obranu, projekty s dvojím využitím, budování krytů, infrastrukturu a výzkum obranného průmyslu. Pełczyńska-Nałęcz o tomto rozhodnutí jedná s Evropskou komisí. Je možné, že dojde i k dalším obdobným finančním přesunům na obranu.

Zdroj: Euractiv (Belgie)