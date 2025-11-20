natoaktual.cz

    Polsko nasadí 10 000 vojáků k ochraně infrastruktury kvůli hrozbě sabotáží

    20. listopadu 2025  15:39
    Polsko chystá rozsáhlou operaci Horyzont, která má zvýšit ochranu kritické infrastruktury po nedávných incidentech na železnici.  

    Polští vojáci. Ilustrační foto. | foto: JFC Naples NATO Photos

    Podle polského ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysze se do ní zapojí deset tisíc vojáků i další státní složky. Země je ve zvýšené pohotovosti poté, co byla jižně od Varšavy po explozi poškozena železniční trať. Úřady připisují tyto činy Rusku.

    Ministr uvedl, že půjde o jednu z největších operací svého druhu, a ujistil veřejnost, že přítomnost vojáků v ulicích je v Evropě běžná. „Dnes mnozí experti říkají, že jsme v éře, která není ani válečná, ani mírová. V éře hybridních hrozeb musíme spojit snahy všech státních služeb,“ uvedl polský ministr vnitra Marcin Kierwiński. Šéf polského generálního štábu Wiesław Kukuła oznámil zahájení operace na 21. listopadu a varoval, že vánoční období může být lákavou příležitostí pro možné útočníky.

    Ministr vnitra Marcin Kierwiński zdůraznil nutnost spolupráce bezpečnostních složek v době hybridních hrozeb. Policie, armáda i železniční bezpečnostní složky proto vytvoří společné organizační týmy. Koncem listopadu má být spuštěna také aplikace, prostřednictvím níž mohou lidé hlásit podezřelé situace. Premiér Donald Tusk mezitím zvýšil stupeň ohrožení na vybraných úsecích železnice.

    Zdroj: TPV World (Polsko)

    vst;

