    Velká Británie a Polsko slibují sestřelení ruských letounů narušujících vzdušný prostor NATO

    23. září 2025  15:30
    Proběhlo mimořádné jednání Rady bezpečnosti Organizace spojených národů kvůli ruskému narušení estonského vzdušného prostoru.  

    Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski | foto: @MSZ_RP

    Polsko i Velká Británie varovaly, že jsou připraveny sestřelit každý ruský letoun či dron, který vstoupí do vzdušného prostoru Severoatlantické aliance.

    Reagovaly tak na opakovaná narušení vzdušného prostoru Aliance. Podle evropských zemí, které sousedí s Ruskem, Moskva testuje obranné závazky NATO.

    „Pokud další raketa nebo letoun vstoupí bez povolení do našeho vzdušného prostoru – ať už úmyslně, nebo omylem – bude sestřelen s tím, že trosky dopadnou na území NATO. Nechoďte si sem potom prosit o slitování,“ prohlásil polský ministr zahraničních věcí Radosław Sikorski na mimořádném jednání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku směrem k Rusům.

    Estonsko, které mimořádné jednání svolalo, předložilo Radě bezpečnosti radarové záznamy o narušení svého vzdušného prostoru i fotografie ruských stíhacích letounů vybavených raketami jako důkaz. Rusko totiž obvinění odmítá a označuje je za nepodložená.

    „Porušení je naprosto zřejmé a Rusko znovu lže, tak jako už mnohokrát předtím,“ uvedl estonský ministr zahraničních věcí Margus Tsahkna. „Tyto poslední činy jsou nebezpečné a bezohledné. Jsme připraveni podniknout všechny nezbytné kroky k obraně vzdušného prostoru NATO a území NATO. Pokud budeme muset čelit letounům operujícím bez povolení v aliančním vzdušném prostoru, učiníme tak,“ sdělila britská ministryně zahraničních věcí Yvette Cooper.

    Někteří evropští spojenci vyjádřili obavy, že americký prezident Donald Trump nepřistupuje k incidentům s dostatečnou vážností a omezuje se jen na stručná odsouzení. Nový americký velvyslanec při OSN Mike Waltz se na schůzi snažil spojence uklidnit. „Spojené státy americké budou spolu se spojenci bránit každý centimetr území NATO,“ pronesl Waltz.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

