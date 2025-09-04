natoaktual.cz

    4. září 2025  14:43
    Severoatlantická aliance by při případném konfliktu s Ruskem čelila na východním křídle zásadnímu problému – jednotkám v Polsku by mohlo dojít palivo ještě před vypuknutím bojů.  

    Americké jednotky na cvičení Defender Europe v Polsku | foto: MON

     Podle varšavského think thanku Centra pro východní studia je současný systém silničních a železničních cisteren nedostačující pro velké alianční operace.

    „Při společné spojenecké operaci na východním křídle by spotřeba paliva pravděpodobně přesáhla kapacitu stávající infrastruktury ještě před vojenskou eskalací – během počáteční koncentrace spojeneckých sil,“ uvádí ve zprávě think thank.

    Řešením by bylo napojení Polska na středoevropský ropovod NATO CEPS, který dokáže ročně přepravit až 12 milionů kubíků paliva. Jeho rozšíření na východ by však trvalo až 25 let a stálo přibližně 21 miliard eur.

    Polské ministerstvo obrany podporuje projekt s tím, že potrubní systém je nejodolnějším způsobem zásobování a zároveň může sloužit i civilním účelům. Varšava zdůrazňuje, že posílení palivové infrastruktury by zvýšilo odstrašující potenciál i obranné schopnosti celé Aliance.

    Zdroj: TPW World(Poslko)

    natoaktual.cz

