„Z důvodů národní bezpečnosti uzavřeme hraniční přechody s Běloruskem,“ uvedl premiér Donald Tusk.
Premiér zároveň upozornil, že Polsko čelí rostoucímu počtu provokací organizovaných Moskvou a Minskem. Patří mezi ně žhářské útoky, sabotáže, šíření propagandy a dezinformací či špionáž. Jen minulý týden běloruské úřady zatkly polského mnicha a obvinily ho z pokusu získat informace o vojenských cvičeních pro Varšavu. Tusk tato obvinění označil za absurdní a incident připsal jako další zinscenovanou provokaci.
Mezi 12. a 16. zářím bude Bělorusko hostit ruské vojenské cvičení Západ 2025. Oficiálně se má účastnit 13 000 vojáků, analytici však očekávají výrazně vyšší počet. Rusko pořádá manévry Západ každé čtyři roky od roku 2009.
Poslední cvičení v roce 2021, do něhož se zapojilo přibližně 200 000 vojáků, proběhlo jen několik měsíců před ruskou invazí na Ukrajinu a bylo široce vnímáno jako součást příprav na útok.
Zdroj: Notes from Poland(Polsko)