Na tiskové konferenci v dolní komoře polského parlamentu ve Varšavě ministr ocenil odolnost Ukrajiny od zahájení ruské invaze 24. února 2022.
„Ukrajina dokázala, jak silným státem je a jak se dokáže bránit,“ uvedl. „Transformace ukrajinské armády za poslední čtyři roky je příkladem a referenčním bodem pro všechny armády NATO.“ Zároveň varoval, že nejnebezpečnějším scénářem pro Polsko by bylo, kdyby Ukrajina, která usiluje o vstup do EU, ztratila víru v to, že se stane součástí Západu.
Kosiniak-Kamysz také poděkoval polským občanům za přijetí Ukrajinců prchajících před válkou. Polsko od roku 2022 přijalo miliony uprchlíků. Ministr obrany dodal, že čtvrté výročí konfliktu je zároveň příležitostí ocenit reakci polské společnosti: „Polsko si zaslouží Nobelovu cenu míru — Poláci jako celek za to, co jsme společně udělali v prvních dnech po vypuknutí války.“