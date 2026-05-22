Na společné tiskové konferenci ve Varšavě s maďarským premiérem Petrem Magyarem upozornil na rostoucí bezpečnostní hrozby pro východní Evropu a varoval před zvyšujícím se rizikem další eskalace konfliktu.
Tusk zároveň oznámil, že Polsko bude dále posilovat své ozbrojené síly a prohlubovat regionální spolupráci, zejména s pobaltskými a skandinávskými státy. Potvrdil také ochotu spolupracovat s Maďarskem na diverzifikaci energetických zdrojů. Ve vztahu k Ukrajině vyjádřil podporu jejímu vstupu do Evropské unie, zdůraznil však, že Kyjev musí splnit stejné podmínky jako předchozí kandidátské země.
Maďarský premiér Peter Magyar podpořil snahu o co nejrychlejší ukončení války, zároveň ale upozornil na situaci maďarské menšiny v ukrajinské Zakarpatské oblasti. Podle něj Budapešť podpoří další fázi přístupových jednání Ukrajiny s EU pouze tehdy, pokud Kyjev pokročí v otázce práv maďarské menšiny.
Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)