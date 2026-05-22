    Tusk vyzývá NATO a EU k přípravě na všechny scénáře vývoje války na Ukrajině

    22. května 2026  14:52
    Polský premiér Donald Tusk vyzval členské státy Severoatlantické aliance a Evropské unie, aby byly připravené na všechny možné scénáře související s válkou na Ukrajině.  

    Polský premiér Donald Tusk | foto: gov.pl

    Na společné tiskové konferenci ve Varšavě s maďarským premiérem Petrem Magyarem upozornil na rostoucí bezpečnostní hrozby pro východní Evropu a varoval před zvyšujícím se rizikem další eskalace konfliktu.

    Tusk zároveň oznámil, že Polsko bude dále posilovat své ozbrojené síly a prohlubovat regionální spolupráci, zejména s pobaltskými a skandinávskými státy. Potvrdil také ochotu spolupracovat s Maďarskem na diverzifikaci energetických zdrojů. Ve vztahu k Ukrajině vyjádřil podporu jejímu vstupu do Evropské unie, zdůraznil však, že Kyjev musí splnit stejné podmínky jako předchozí kandidátské země.

    Maďarský premiér Peter Magyar podpořil snahu o co nejrychlejší ukončení války, zároveň ale upozornil na situaci maďarské menšiny v ukrajinské Zakarpatské oblasti. Podle něj Budapešť podpoří další fázi přístupových jednání Ukrajiny s EU pouze tehdy, pokud Kyjev pokročí v otázce práv maďarské menšiny.

    Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)

    aam; natoaktual.cz

