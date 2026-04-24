    Polský prezident Tusk zpochybňuje loajalitu USA k NATO

    24. dubna 2026  15:26
    Polský premiér Donald Tusk zpochybnil, zda jsou Spojené státy skutečně připraveny bránit Evropu v souladu se svými závazky vůči Severoatlantské alianci.  

    Polský premiér Donald Tusk | foto: gov.pl

    „Největší a nejdůležitější otázkou pro Evropu je, zda jsou Spojené státy připraveny být tak loajální, jak je popsáno v našich smlouvách,“ uvedl Tusk. Jeho slova odrážejí rostoucí znepokojení mezi evropskými spojenci poté, co americký prezident Donald Trump opakovaně pohrozil odchodem Spojených států z Aliance.

    Trump, dlouholetý kritik NATO, v posledních týdnech vystupňoval tlak na spojence, kteří se odmítají zapojit do amerických operací proti Íránu. Napětí v Alianci posílily i jeho dřívější výroky o možném získání Grónska, které je autonomním územím Dánska, tedy členského státu NATO.

    Tyto kroky podle evropských představitelů vyvolávají pochybnosti o ochotě Washingtonu dodržet závazky vyplývající z článku 5 Severoatlantické smlouvy, tedy princip kolektivní obrany v případě napadení některého ze spojenců.

    Zdroj: The Kyiv Independent (Ukrajina)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media