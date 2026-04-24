„Největší a nejdůležitější otázkou pro Evropu je, zda jsou Spojené státy připraveny být tak loajální, jak je popsáno v našich smlouvách,“ uvedl Tusk. Jeho slova odrážejí rostoucí znepokojení mezi evropskými spojenci poté, co americký prezident Donald Trump opakovaně pohrozil odchodem Spojených států z Aliance.
Trump, dlouholetý kritik NATO, v posledních týdnech vystupňoval tlak na spojence, kteří se odmítají zapojit do amerických operací proti Íránu. Napětí v Alianci posílily i jeho dřívější výroky o možném získání Grónska, které je autonomním územím Dánska, tedy členského státu NATO.
Tyto kroky podle evropských představitelů vyvolávají pochybnosti o ochotě Washingtonu dodržet závazky vyplývající z článku 5 Severoatlantické smlouvy, tedy princip kolektivní obrany v případě napadení některého ze spojenců.
Zdroj: The Kyiv Independent (Ukrajina)