Dohoda zahrnuje tři ponorky třídy A26 Blekinge od švédské společnosti Saab.
Nákup je součástí programu Orka, který má za cíl modernizaci polského námořnictva. Nově nakoupená plavidla nahradí ponorku ORP Orzeł, která je v současnosti jedinou aktivní ponorkou polského námořnictva. První A26 má být doručena v roce 2030.
Dohoda dále zahrnuje logistický balíček, podporu provozu, výcvik posádek a infrastrukturu nezbytnou pro uvedení ponorek do služby. Obsahuje rovněž ustanovení o průmyslové spolupráci mezi oběma zeměmi.
Polský premiér Donald Tusk uvedl, že Švédsko patří mezi nejlepší partnery Polska v oblasti obrany a že spolupráce „kvalitativně změnila bezpečnostní situaci“ v oblasti Baltského moře, a to navzdory tomu, že Švédsko vstoupilo do Severoatlantické aliance teprve nedávno.
„Máme společnou historii, společnou geografii, společné Baltské moře, ale co je důležitější, máme společnou budoucnost,“ prohlásil švédský premiér Ulf Kristersson a označil dohodu o ponorkách za „milník“, který přispěje k „velké vojenské síle obou zemí“.
Zdroj: Polskie Radio (Polsko)