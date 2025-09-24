Akce s názvem Gotland Sentry vychází z nedávno uzavřené dohody o užší spolupráci obou zemí v oblasti obrany. Podle polského ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamyše jde o historicky první společné manévry tohoto druhu.
„Polsko a Švédsko nejen posilují své vojenské vztahy, ale také vysílají jasný signál odstrašení a připravenosti ke společné obraně v rámci regionální bezpečnostní architektury. Je to demonstrace jednoty, odhodlání a připravenosti Polska a Švédska bránit baltský region a jeho obyvatele,“ uvedlo polské operační velení.
Cvičení typu SNEX, tedy short notice exercise (cvičení s krátkou přípravou), patří mezi nejnáročnější formy výcviku, protože probíhají bez dlouhé přípravy a prověřují bojovou pohotovost, flexibilitu velení i schopnost jednotek operovat společně. Polská armáda uvedla, že Gotland Sentry testuje rychlé nasazení sil po moři, souši i vzduchem a zdokonaluje postupy kolektivní obrany.
Podle velení probíhá cvičení v mimořádně citlivém prostoru Baltského moře, jehož význam roste v kontextu současné bezpečnostní situace. Varšava i Stockholm zdůrazňují, že společné kroky jsou ukázkou odhodlání chránit region před ruskou agresí.
„Jde o důležitý krok směrem k prohloubení technické a vojenské spolupráce založené na našich společných ambicích v oblasti inovací v bezpečnosti a obraně,“ sdělil švédský ministr obrany Pål Jonson. Spolupráce obou zemí se od vstupu Švédska do NATO v roce 2024 prohlubuje, mimo jiné nákupem polských protiletadlových systémů Piorun.
Zdroj: Notes from Poland(Polsko)