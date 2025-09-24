natoaktual.cz

    24. září 2025  12:40
    Polsko a Švédsko zahájily své první bilaterální vojenské cvičení s cílem vyslat jasný signál odstrašení a připravenosti k obraně regionu.  

    Švédské ozbrojené síly | foto: Försvarsmakten

     Akce s názvem Gotland Sentry vychází z nedávno uzavřené dohody o užší spolupráci obou zemí v oblasti obrany. Podle polského ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamyše jde o historicky první společné manévry tohoto druhu.

    „Polsko a Švédsko nejen posilují své vojenské vztahy, ale také vysílají jasný signál odstrašení a připravenosti ke společné obraně v rámci regionální bezpečnostní architektury. Je to demonstrace jednoty, odhodlání a připravenosti Polska a Švédska bránit baltský region a jeho obyvatele,“ uvedlo polské operační velení.

    Cvičení typu SNEX, tedy short notice exercise (cvičení s krátkou přípravou), patří mezi nejnáročnější formy výcviku, protože probíhají bez dlouhé přípravy a prověřují bojovou pohotovost, flexibilitu velení i schopnost jednotek operovat společně. Polská armáda uvedla, že Gotland Sentry testuje rychlé nasazení sil po moři, souši i vzduchem a zdokonaluje postupy kolektivní obrany.

    Podle velení probíhá cvičení v mimořádně citlivém prostoru Baltského moře, jehož význam roste v kontextu současné bezpečnostní situace. Varšava i Stockholm zdůrazňují, že společné kroky jsou ukázkou odhodlání chránit region před ruskou agresí.

    „Jde o důležitý krok směrem k prohloubení technické a vojenské spolupráce založené na našich společných ambicích v oblasti inovací v bezpečnosti a obraně,“ sdělil švédský ministr obrany Pål Jonson. Spolupráce obou zemí se od vstupu Švédska do NATO v roce 2024 prohlubuje, mimo jiné nákupem polských protiletadlových systémů Piorun.

    Zdroj: Notes from Poland(Polsko)

    vst; natoaktual.cz

