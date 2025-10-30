Podle polské armády byly do akce nasazeny bojové letouny i stroje včasného varování. Současně byl aktivován nejvyšší stupeň pohotovosti pozemních systémů protivzdušné obrany a radarových jednotek v oblasti Varšavy.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko provedlo komplexní kombinovaný úder s použitím více než 650 dronů a více než 50 raket. Moskva tvrdí, že šlo o masivní úder přesnými zbraněmi dlouhého doletu a útočnými drony zaměřenými na energetickou infrastrukturu, vojenská letiště a zařízení spojená s obranným průmyslem Ukrajiny.
Moskva dlouhodobě útočí na klíčovou infrastrukturu Ukrajiny, zejména před zimním obdobím. Úředníci uvedli, že dvě energetická zařízení byla poškozena v západní části Lvova poblíž polských hranic. Další úder zasáhl objekt v Ivanofrankivské oblasti, jihovýchodně od Lvova.
Zdroj: Newsweek (USA)