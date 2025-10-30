natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Polsko zvedlo stíhačky v reakci na ruský raketový útok

    30. října 2025  14:59
    Polsko vyslalo své stíhačky na ochranu vzdušného prostoru poté, co Rusko v noci podniklo rozsáhlé raketové a dronové útoky na kritickou infrastrukturu Ukrajiny.  

    Stíhací letouny F-16 polského letectva. | foto: Ministerstvo obrany Polska

    Podle polské armády byly do akce nasazeny bojové letouny i stroje včasného varování. Současně byl aktivován nejvyšší stupeň pohotovosti pozemních systémů protivzdušné obrany a radarových jednotek v oblasti Varšavy.

    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko provedlo komplexní kombinovaný úder s použitím více než 650 dronů a více než 50 raket. Moskva tvrdí, že šlo o masivní úder přesnými zbraněmi dlouhého doletu a útočnými drony zaměřenými na energetickou infrastrukturu, vojenská letiště a zařízení spojená s obranným průmyslem Ukrajiny.

    Moskva dlouhodobě útočí na klíčovou infrastrukturu Ukrajiny, zejména před zimním obdobím. Úředníci uvedli, že dvě energetická zařízení byla poškozena v západní části Lvova poblíž polských hranic. Další úder zasáhl objekt v Ivanofrankivské oblasti, jihovýchodně od Lvova.

    Zdroj: Newsweek (USA)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media