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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Sikorski: Rusko by mohlo zinscenovat útok dronem pod falešnou vlajkou, aby ospravedlnilo úder na NATO

    16. července 2026  15:31
    Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski prohlásil, že Rusko by mohlo provést provokaci pod falešnou vlajkou pomocí dronů a poté tvrdit, že jde o odvetný útok.  

    Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski | foto: @MSZ_RP

    Moskva by si tak vytvořila záminku pro vojenský úder proti některému z členských států Severoatlantické aliance.

    „Jsou schopni provést nějaký druh provokace pod falešnou vlajkou za použití dronů – třeba ukrajinských – a následně předstírat, že pouze reagují na náš údajný, neexistující útok,“ řekl Sikorski během debaty v Prezidentské knihovně Ronalda Reagana v Los Angeles.

    Podle ministra Rusko nemá dostatek prostředků na konvenční útok proti Alianci, ale mohlo by se uchýlit k zinscenovanému incidentu s cílem ovlivnit veřejné mínění a obhájit tak další eskalaci.

    „Rusko hraje takové hry. Musíme na to být připraveni,“ dodal.

    Na možnost takové operace Sikorski v poslední době upozorňuje opakovaně, a to v souvislosti se zvýšenými obavami v Polsku a dalších zemích na východním křídle NATO z potenciálních ruských provokací a hybridních hrozeb.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    rku; natoaktual.cz

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