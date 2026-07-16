Moskva by si tak vytvořila záminku pro vojenský úder proti některému z členských států Severoatlantické aliance.
„Jsou schopni provést nějaký druh provokace pod falešnou vlajkou za použití dronů – třeba ukrajinských – a následně předstírat, že pouze reagují na náš údajný, neexistující útok,“ řekl Sikorski během debaty v Prezidentské knihovně Ronalda Reagana v Los Angeles.
Podle ministra Rusko nemá dostatek prostředků na konvenční útok proti Alianci, ale mohlo by se uchýlit k zinscenovanému incidentu s cílem ovlivnit veřejné mínění a obhájit tak další eskalaci.
„Rusko hraje takové hry. Musíme na to být připraveni,“ dodal.
Na možnost takové operace Sikorski v poslední době upozorňuje opakovaně, a to v souvislosti se zvýšenými obavami v Polsku a dalších zemích na východním křídle NATO z potenciálních ruských provokací a hybridních hrozeb.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)