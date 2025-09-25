Novela má zrušit omezení zavedená v roce 2022, kdy polská strana Právo a spravedlnost (PiS) prosadila povinnost získat souhlas mezinárodních institucí i hostitelské země, v níž by působily polské jednotky.
Návrh, který polské ministerstvo obrany předložilo letos v červnu, bude projednán ve zrychleném režimu a vychází z principu „nejdřív sestřel, pak se ptej“. Změna by zejména posílila flexibilitu polských ozbrojených sil při reakci na hrozby.
Polsko začátkem září poprvé během války použilo palbu proti ruským dronům, které narušily jeho vzdušný prostor.
Zdroj: Euractiv (Belgie)