natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Polsko nechce čekat na schválení NATO a EU k sestřelování objektů nad Ukrajinou

    25. září 2025  13:20
    Polská vláda připravuje změnu zákona, která by ozbrojeným silám umožnila sestřelovat ruské drony nad Ukrajinou i bez předchozího souhlasu Severoatlantické aliance či Evropské unie.  

    Zneškodněný ruský dron Gerbera na poli u polského Mnizskowa (10. září 2025) | foto: @Osinttechnical

     Novela má zrušit omezení zavedená v roce 2022, kdy polská strana Právo a spravedlnost (PiS) prosadila povinnost získat souhlas mezinárodních institucí i hostitelské země, v níž by působily polské jednotky.

    Návrh, který polské ministerstvo obrany předložilo letos v červnu, bude projednán ve zrychleném režimu a vychází z principu „nejdřív sestřel, pak se ptej“. Změna by zejména posílila flexibilitu polských ozbrojených sil při reakci na hrozby.

    Polsko začátkem září poprvé během války použilo palbu proti ruským dronům, které narušily jeho vzdušný prostor.

    Zdroj: Euractiv (Belgie)

    ass; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media