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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Polsko se zapojí do evropského servisního centra pro střely Patriot

    9. července 2026  15:28
    Polsko se po boku Spojených států amerických, Německa, Nizozemska a Švédska zapojí do evropského servisního centra pro střely PAC-3 používané v systémech protivzdušné obrany Patriot.  

    Systém Patriot | foto: NATO Photos

    „Těm, kteří v posledních dnech tvrdili, že Polsko přichází o své obranné schopnosti, dokazujeme, jak moc se mýlí,“ napsal polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz na síti X.

    Oznámení odráží rostoucí roli Varšavy v architektuře integrované protivzdušné a protiraketové obrany Severoatlantické aliance. Zároveň to posiluje pozici Polska jako jednoho z hlavních vojenských uzlů NATO na jeho východním křídle.

    Očekává se také, že projekt posílí polský obranný průmysl prostřednictvím rozšíření domácí expertízy v oblasti servisu technologie střel Patriot.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    rku; natoaktual.cz

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