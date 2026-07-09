„Těm, kteří v posledních dnech tvrdili, že Polsko přichází o své obranné schopnosti, dokazujeme, jak moc se mýlí,“ napsal polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz na síti X.
Oznámení odráží rostoucí roli Varšavy v architektuře integrované protivzdušné a protiraketové obrany Severoatlantické aliance. Zároveň to posiluje pozici Polska jako jednoho z hlavních vojenských uzlů NATO na jeho východním křídle.
Očekává se také, že projekt posílí polský obranný průmysl prostřednictvím rozšíření domácí expertízy v oblasti servisu technologie střel Patriot.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)