Satelit od polsko-finské společnosti ICEYE má odstartovat z kalifornské základny Vandenberg.
Družice využívají radarovou technologii SAR, která umožňuje pořizovat snímky i v noci a za nepříznivého počasí. První satelit začal fungovat v prosinci a druhý má podle polského náměstka ministra obrany Cezaryho Tomczyka přispět k lepšímu přehledu o situaci a rychlejšímu rozhodování.
„Nové kosmické společnosti jako ICEYE díky své dynamice a inovacím zásadně mění podobu kosmického průmyslu. Jde o investici do budoucnosti, která bude Polsku dobře sloužit,“ uvedl Tomczyk.
Zakázka v hodnotě 202 milionů eur zahrnuje tři satelity a odráží rostoucí význam vesmírných technologií pro obranu. Podle společnosti ICEYE mají družice mimo vojenské účely i civilní využití, například v zemědělství nebo krizovém řízení.
Zdroj: TPV World (Polsko)