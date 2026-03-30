    Polsko chystá vypuštění druhé vojenské družice a posiluje průzkum z vesmíru

    30. března 2026  16:15
    Polsko plánuje vypustit druhou ze tří vojenských družic v rámci programu MikroSAR, který má posílit nezávislé průzkumné schopnosti ozbrojených sil.  

    Výtvarná vizualizace situace na oběžné dráze Země | foto: NASA

    Satelit od polsko-finské společnosti ICEYE má odstartovat z kalifornské základny Vandenberg.

    Družice využívají radarovou technologii SAR, která umožňuje pořizovat snímky i v noci a za nepříznivého počasí. První satelit začal fungovat v prosinci a druhý má podle polského náměstka ministra obrany Cezaryho Tomczyka přispět k lepšímu přehledu o situaci a rychlejšímu rozhodování.

    „Nové kosmické společnosti jako ICEYE díky své dynamice a inovacím zásadně mění podobu kosmického průmyslu. Jde o investici do budoucnosti, která bude Polsku dobře sloužit,“ uvedl Tomczyk.

    Zakázka v hodnotě 202 milionů eur zahrnuje tři satelity a odráží rostoucí význam vesmírných technologií pro obranu. Podle společnosti ICEYE mají družice mimo vojenské účely i civilní využití, například v zemědělství nebo krizovém řízení.

    Zdroj: TPV World (Polsko)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

