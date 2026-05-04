natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Polský vojenský satelit byl úspěšně vynesen na oběžnou dráhu

    4. května 2026  16:46
    Polsko vyslalo na oběžnou dráhu další vojenský satelit, který má posílit obranné schopnosti země.  

    ilustrační foto | foto: NASA

    Zařízení vyrobené společností ICEYE pro polské ozbrojené síly umožní sledování zemského povrchu ve dne i v noci a za nepříznivého počasí. Na orbitu jej vynesla raketa Falcon 9 společnosti SpaceX z kalifornské základny Vandenberg.

    „Budujeme vojenskou radarovou konstelaci POLSARIS, která poskytne polským ozbrojeným silám nové schopnosti snímkování Země,“ napsal na síti X polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz. „To představuje konkrétní podporu pro operační síly i celý systém národní bezpečnosti,“ dodal.

    Technologie využívá syntetickou aperturu radaru, která umožňuje sledování i přes mraky či kouř. Jde o čtvrtý satelit tohoto typu, přičemž první byl vypuštěn v listopadu 2025 a další dva následovaly letos v březnu. Mise zároveň nesla i další satelit zaměřený na radarové snímkování.

    Zdroj: TVP World (Polsko)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media