Zařízení vyrobené společností ICEYE pro polské ozbrojené síly umožní sledování zemského povrchu ve dne i v noci a za nepříznivého počasí. Na orbitu jej vynesla raketa Falcon 9 společnosti SpaceX z kalifornské základny Vandenberg.
„Budujeme vojenskou radarovou konstelaci POLSARIS, která poskytne polským ozbrojeným silám nové schopnosti snímkování Země,“ napsal na síti X polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz. „To představuje konkrétní podporu pro operační síly i celý systém národní bezpečnosti,“ dodal.
Technologie využívá syntetickou aperturu radaru, která umožňuje sledování i přes mraky či kouř. Jde o čtvrtý satelit tohoto typu, přičemž první byl vypuštěn v listopadu 2025 a další dva následovaly letos v březnu. Mise zároveň nesla i další satelit zaměřený na radarové snímkování.
