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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Polské stíhačky zachytily ruský průzkumný letoun nad Baltským mořem

    15. července 2026  16:11
    Polské stíhačky zachytily ruský průzkumný letoun nad Baltským mořem, který se v mezinárodním vzdušném prostoru přiblížil k polské námořní hranici.  

    Ruský průzkumný letoun Iljušin Il-20 | foto: Wikimedia, Kirill Naumenko

    Oznámil to polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz.

    Incident se stal ve vzdálenosti přibližně 30 kilometrů od polského přímořského města Ustka.

    Ruský průzkumný letoun Iljušin Il-20 zachytila dvojice polských vojenských letadel, která v té době plnila úkoly v rámci mise Severoatlantické aliance na ochranu vzdušného prostoru. Poté, co polští piloti navázali s ruským strojem kontakt a dali mu znamení, aby oblast opustil, se ruské letadlo otočilo a odletělo zpět do Ruska.

    Ministr incident popsal jako první ruský pokus „za delší dobu“ přiblížit se k polské námořní hranici s cílem shromáždit zpravodajské informace o systémech protivzdušné obrany země.

    „To ukazuje, že Rusko nadále vede hybridní válku, provádí průzkumné operace a zůstává nepřátelské vůči všem členským státům NATO,“ prohlásil Kosiniak-Kamysz.

    Zdroj: Polskie Radio (Polsko)

    rku; natoaktual.cz

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