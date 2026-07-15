Oznámil to polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz.
Incident se stal ve vzdálenosti přibližně 30 kilometrů od polského přímořského města Ustka.
Ruský průzkumný letoun Iljušin Il-20 zachytila dvojice polských vojenských letadel, která v té době plnila úkoly v rámci mise Severoatlantické aliance na ochranu vzdušného prostoru. Poté, co polští piloti navázali s ruským strojem kontakt a dali mu znamení, aby oblast opustil, se ruské letadlo otočilo a odletělo zpět do Ruska.
Ministr incident popsal jako první ruský pokus „za delší dobu“ přiblížit se k polské námořní hranici s cílem shromáždit zpravodajské informace o systémech protivzdušné obrany země.
„To ukazuje, že Rusko nadále vede hybridní válku, provádí průzkumné operace a zůstává nepřátelské vůči všem členským státům NATO,“ prohlásil Kosiniak-Kamysz.
Zdroj: Polskie Radio (Polsko)