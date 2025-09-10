„Polsko a jeho spojenci zaznamenali na radarech několik desítek objektů. Vzhledem k tomu, že některé z nich mohly představovat hrozbu, rozhodl se operační velitel polských ozbrojených sil pro jejich neutralizaci. Část dronů, které pronikly do našeho vzdušného prostoru, byla sestřelena. Probíhají práce na jejich lokalizaci a zjištění míst dopadu,“ uvedlo operační velení polských ozbrojených sil.
K zásahu byly použity bojové letouny. Do akce se zapojily i nizozemské stíhačky F-35, které dorazily do Polska 1. září a budou zde působit do konce roku. Zapojení letounů potvrdilo i nizozemské ministerstvo obrany.
Mluvčí operačního velení odmítl sdělit podrobnosti o konkrétních prostředcích, které byly nasazeny proti ruským dronům. Je však známo, že v oblasti operovaly také polské vrtulníky. Za zmínku stojí i skutečnost, že se do operace zapojil spojenecký letecký tanker a do pohotovosti byl uveden německý systém protivzdušné obrany Patriot rozmístěný u Rzeszówa.
Zdroj: Rzeczpospolita(Polsko)