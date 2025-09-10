natoaktual.cz

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Přes 20 ruských dronů narušilo polský vzdušný prostor

    10. září 2025  16:00
    Došlo k bezprecedentnímu narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony.  

    Ruský úrtočný dron Šáhid/Geran | foto: @wartranslated

    „Polsko a jeho spojenci zaznamenali na radarech několik desítek objektů. Vzhledem k tomu, že některé z nich mohly představovat hrozbu, rozhodl se operační velitel polských ozbrojených sil pro jejich neutralizaci. Část dronů, které pronikly do našeho vzdušného prostoru, byla sestřelena. Probíhají práce na jejich lokalizaci a zjištění míst dopadu,“ uvedlo operační velení polských ozbrojených sil.

    K zásahu byly použity bojové letouny. Do akce se zapojily i nizozemské stíhačky F-35, které dorazily do Polska 1. září a budou zde působit do konce roku. Zapojení letounů potvrdilo i nizozemské ministerstvo obrany.

    Mluvčí operačního velení odmítl sdělit podrobnosti o konkrétních prostředcích, které byly nasazeny proti ruským dronům. Je však známo, že v oblasti operovaly také polské vrtulníky. Za zmínku stojí i skutečnost, že se do operace zapojil spojenecký letecký tanker a do pohotovosti byl uveden německý systém protivzdušné obrany Patriot rozmístěný u Rzeszówa.

    Zdroj: Rzeczpospolita(Polsko)

    aam; natoaktual.cz

