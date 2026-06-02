Patrioty zde slouží k ochraně klíčového logistického uzlu NATO, přes který proudí většina vojenské pomoci směřující na Ukrajinu.
„Toto rozhodnutí podtrhuje naši podporu Ukrajině a ukazuje, že Nizozemsko je připraveno, když ho NATO a spojenci požádají,“ uvedla nizozemská ministryně obrany Dilan Yeşilgöz-Zegerius.
Z původních dvou systémů Patriot, systému protivzdušné obrany NASAMS, protidronového vybavení a 300 nizozemských vojáků zůstanou v Polsku systémy Patriot a 150 vojáků, a to nejpozději do prosince 2026.
Zdroj: TVP World (Polsko)