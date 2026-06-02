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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Polsko: Patrioty budou nadále strážit logistický uzel NATO

    2. června 2026  15:29
    Nasazení nizozemských raketových systémů protivzdušné obrany Patriot na letišti Řešov-Jasionka v jihovýchodním Polsku bylo prodlouženo na žádost Severoatlantické aliance a polské vlády.  

    Systém Patriot nizozemské armády | foto: Nizozemské ministerstvo obrany

    Patrioty zde slouží k ochraně klíčového logistického uzlu NATO, přes který proudí většina vojenské pomoci směřující na Ukrajinu.

    „Toto rozhodnutí podtrhuje naši podporu Ukrajině a ukazuje, že Nizozemsko je připraveno, když ho NATO a spojenci požádají,“ uvedla nizozemská ministryně obrany Dilan Yeşilgöz-Zegerius.

    Z původních dvou systémů Patriot, systému protivzdušné obrany NASAMS, protidronového vybavení a 300 nizozemských vojáků zůstanou v Polsku systémy Patriot a 150 vojáků, a to nejpozději do prosince 2026.

    Zdroj: TVP World (Polsko)

    rku; natoaktual.cz

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