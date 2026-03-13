natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Polský prezident vetoval zákon o využití půjček EU na zbraně

    13. března 2026  18:02
    Polský prezident Karol Nawrocki oznámil, že vetuje vládní zákon určující, jak má země využít přibližně 43,7 miliardy eur z unijního programu půjček na zbrojení SAFE (Security Action for Europe – Bezpečnostní akce pro Evropu).  

    Polský prezident Karol Nawrocki s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. | foto: NATO Photos

    Vláda polského premiéra Donalda Tuska podle dostupných informací nemá v parlamentu dostatek hlasů k přehlasování veta. Spor tak pravděpodobně prohloubí politické napětí mezi prezidentem a vládou ohledně směřování Polska vůči Evropské unii. „Prezident promarnil šanci zachovat se jako vlastenec. Hanba!“ napsal Tusk na síti X.

    Program SAFE poskytuje členským státům dlouhodobé půjčky s nízkým úrokem a desetiletým odkladem splátek. Polská vláda chtěla prostředky využít například na posílení financování pohraniční stráže, policie či modernizaci infrastruktury. Kritici prezidentova rozhodnutí, včetně představitelů vlády, jej po oznámení veta ostře kritizovali.

    „Mechanismus SAFE je obrovská zahraniční půjčka na 45 let v cizí měně s úrokovými náklady, které mohou dosáhnout až 42 miliard eur. Polsko by tedy muselo na úrocích splatit částku zhruba odpovídající hodnotě samotné půjčky, přičemž by z toho profitovaly západní banky a finanční instituce,“ uvedl Nawrocki. Prezident proto oznámil, že zákon umožňující využití této půjčky nepodepíše.

    Zdroj: Politico (Belgie)

    vst; natoaktual.cz

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media