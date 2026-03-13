Vláda polského premiéra Donalda Tuska podle dostupných informací nemá v parlamentu dostatek hlasů k přehlasování veta. Spor tak pravděpodobně prohloubí politické napětí mezi prezidentem a vládou ohledně směřování Polska vůči Evropské unii. „Prezident promarnil šanci zachovat se jako vlastenec. Hanba!“ napsal Tusk na síti X.
Program SAFE poskytuje členským státům dlouhodobé půjčky s nízkým úrokem a desetiletým odkladem splátek. Polská vláda chtěla prostředky využít například na posílení financování pohraniční stráže, policie či modernizaci infrastruktury. Kritici prezidentova rozhodnutí, včetně představitelů vlády, jej po oznámení veta ostře kritizovali.
„Mechanismus SAFE je obrovská zahraniční půjčka na 45 let v cizí měně s úrokovými náklady, které mohou dosáhnout až 42 miliard eur. Polsko by tedy muselo na úrocích splatit částku zhruba odpovídající hodnotě samotné půjčky, přičemž by z toho profitovaly západní banky a finanční instituce,“ uvedl Nawrocki. Prezident proto oznámil, že zákon umožňující využití této půjčky nepodepíše.
Zdroj: Politico (Belgie)