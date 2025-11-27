Jde o dohodu v hodnotě několika miliard eur, která představuje klíčový prvek v úsilí Varšavy o posílení obranyschopnosti v Baltském moři. Polsko výrazně zvyšuje investice do svých ozbrojených sil od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 a nákup ponorek v rámci programu Orka patří k největším vojenským zakázkám v moderní historii země.
Baltské moře, protkané energetickými a komunikačními kabely a zároveň klíčová dopravní tepna pro ruské námořnictvo i obchodní loďstvo, se po plnohodnotné invazi Moskvy na Ukrajinu stalo jednou z frontových linií napjaté konfrontace mezi Západem a Ruskem.
Plavidla třídy A26 Blekinge, která společnost Saab označuje za „ponorky páté generace“, patří mezi nejmodernější nejaderné ponorky v Evropě. Jsou navrženy pro nenápadné operace v mělkých vodách Baltského moře a disponují pohonem nezávislým na vzduchu (AIP), který jim umožňuje zůstat pod hladinou po delší dobu. Zároveň jsou vybaveny pokročilými senzory, moderními údernými schopnostmi a modulární konstrukcí, jež umožňuje nasazení speciálních sil.
Zdroj: TVP World (Polsko)