    Polsko posílí ochranu Baltského moře švédskými ponorkami

    27. listopadu 2025  15:36
    Polsko si pro dodávku tří ponorek vybralo švédskou firmu Saab.  

    Polské námořnictvo (v popředí ORP Generał Kazimierz Pułaski) | foto: Polské námořnictvo

    Jde o dohodu v hodnotě několika miliard eur, která představuje klíčový prvek v úsilí Varšavy o posílení obranyschopnosti v Baltském moři. Polsko výrazně zvyšuje investice do svých ozbrojených sil od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 a nákup ponorek v rámci programu Orka patří k největším vojenským zakázkám v moderní historii země.

    Baltské moře, protkané energetickými a komunikačními kabely a zároveň klíčová dopravní tepna pro ruské námořnictvo i obchodní loďstvo, se po plnohodnotné invazi Moskvy na Ukrajinu stalo jednou z frontových linií napjaté konfrontace mezi Západem a Ruskem.

    Plavidla třídy A26 Blekinge, která společnost Saab označuje za „ponorky páté generace“, patří mezi nejmodernější nejaderné ponorky v Evropě. Jsou navrženy pro nenápadné operace v mělkých vodách Baltského moře a disponují pohonem nezávislým na vzduchu (AIP), který jim umožňuje zůstat pod hladinou po delší dobu. Zároveň jsou vybaveny pokročilými senzory, moderními údernými schopnostmi a modulární konstrukcí, jež umožňuje nasazení speciálních sil.

    Zdroj: TVP World (Polsko)

    aam; natoaktual.cz

