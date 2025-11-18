V rozhovoru pro Polský rozhlas uvedl, že tento vzorec aktivit namířených proti polské infrastruktuře je součástí širšího úsilí o destabilizaci země a oslabení její schopnosti odstrašování. Podle něj tyto incidenty vytvářejí specifické prostředí, jehož cílem je formovat strategickou situaci ve prospěch útočníka.
Obavy ve Varšavě zesílily po výbuších a poškození kolejí na důležité železniční trati mezi Varšavou a Lublinem, která patří k hlavním trasám používaným pro přepravu pomoci na Ukrajinu. Polský premiér Donald Tusk označil události za „bezprecedentní sabotáž“ a upozornil, že následky mohly být mnohem vážnější. Kukuła popsal železniční incident jako součást taktiky hybridní války, zároveň ale vyzval k opatrnosti, dokud ministerstvo vnitra nedokončí své oficiální vyšetřování.
Zdroj: UK Defence Journal (Velká Británie)