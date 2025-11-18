natoaktual.cz

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Náčelník polského generálního štábu: Rusko se připravuje na válku proti NATO

    18. listopadu 2025  15:27
    Náčelník polského generálního štábu, generál Wiesław Kukuła, varoval, že nedávná vlna kybernetických útoků Ruska a podezření ze sabotáže představuje „předválečnou fázi“, ve které se protivník snaží připravit podmínky pro možnou budoucí agresi.  

    Polští vojáci. Ilustrační foto. | foto: JFC Naples NATO Photos

    V rozhovoru pro Polský rozhlas uvedl, že tento vzorec aktivit namířených proti polské infrastruktuře je součástí širšího úsilí o destabilizaci země a oslabení její schopnosti odstrašování. Podle něj tyto incidenty vytvářejí specifické prostředí, jehož cílem je formovat strategickou situaci ve prospěch útočníka.

    Obavy ve Varšavě zesílily po výbuších a poškození kolejí na důležité železniční trati mezi Varšavou a Lublinem, která patří k hlavním trasám používaným pro přepravu pomoci na Ukrajinu. Polský premiér Donald Tusk označil události za „bezprecedentní sabotáž“ a upozornil, že následky mohly být mnohem vážnější. Kukuła popsal železniční incident jako součást taktiky hybridní války, zároveň ale vyzval k opatrnosti, dokud ministerstvo vnitra nedokončí své oficiální vyšetřování.

    Zdroj: UK Defence Journal (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

