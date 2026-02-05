Dohoda byla podepsána polským prezidentem Andrzejem Dudou, němečtí vojáci by měli do Polska přijet po víkendu. Německá vláda ujistila Varšavu, že systémy Patriot budou určeny jak pro Polsko, tak pro Ukrajinu, aniž by to snížilo počet odpalovacích zařízení určených pro polskou stranu.
Součástí dohody je také výcvik ukrajinských vojáků v obsluze systémů Patriot. Školení má trvat přibližně osm týdnů a zúčastní se ho zhruba 90 až 100 ukrajinských vojáků, což odpovídá potřebám jedné baterie. Tyto systémy mají pomoci Ukrajině bránit se proti ruským raketovým útokům a zároveň posílit bezpečnost Polska.
Němečtí vojáci budou rozmístěni v jihovýchodní části Polska v Lublinském vojvodství poblíž hranic s Ukrajinou. Nabídka systémů Patriot přišla po incidentu z listopadu loňského roku, kdy dopadly rakety do pohraniční obce Przewodów během masivního ruského útoku na Ukrajinu.
Zdroj: Euractiv (Belgie)