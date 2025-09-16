V rozhovoru Sikorski uvedl: „My jako NATO a EU bychom to mohli udělat, ale není to rozhodnutí, které by Polsko mohlo přijmout samo; lze ho učinit pouze společně se spojenci.“
Myšlenka zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou není nová – s tímto návrhem přišel už krátce po začátku ruské invaze prezident Volodymyr Zelenskyj. Spojenci NATO o něm diskutovali v roce 2022 za vlády prezidenta Joea Bidena, ale nakonec jej odmítli ze strachu, že by přímá konfrontace s ruským letectvem mohla vést k rozšíření války.
Zdroj: CNN(USA)