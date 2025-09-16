natoaktual.cz

    NATO by mělo zavést bezletovou zónu nad Ukrajinou, navrhuje Sikorski

    16. září 2025  22:30
    Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski navrhl, aby státy NATO zvážily zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou s cílem chránit území a obyvatele Aliance před ruskými drony. Jeho prohlášení navazuje na nedávné narušení polského vzdušného prostoru ruskými bezpilotními letouny.  

    Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski | foto: @MSZ_RP

    V rozhovoru Sikorski uvedl: „My jako NATO a EU bychom to mohli udělat, ale není to rozhodnutí, které by Polsko mohlo přijmout samo; lze ho učinit pouze společně se spojenci.“

    Myšlenka zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou není nová – s tímto návrhem přišel už krátce po začátku ruské invaze prezident Volodymyr Zelenskyj. Spojenci NATO o něm diskutovali v roce 2022 za vlády prezidenta Joea Bidena, ale nakonec jej odmítli ze strachu, že by přímá konfrontace s ruským letectvem mohla vést k rozšíření války.

    Zdroj: CNN(USA)

    aam; natoaktual.cz

