Varšava zároveň vyčleňuje více než polovinu svého obranného rozpočtu na vybavení, což je nejvyšší podíl v celé Alianci. NATO odhaduje, že Polsko letos vynaloží na obranu 4,5 % HDP, což představuje nárůst oproti 3,8 % v roce 2024 a 2,2 % před deseti lety.
Mezi další země s nejvyššími relativními výdaji na obranu v NATO patří letos pobaltské státy – Litva (4 %), Lotyšsko (3,7 %) a Estonsko (3,4 %), tedy země sousedící s Ruskem. Z největších členů NATO vydávají na obranu USA 3,2 % HDP, Velká Británie 2,4 %, Turecko 2,3 % a Francie 2,1 %.
Pokud jde o absolutní, nikoli relativní výdaje, má Polsko letos šestý největší obranný rozpočet v NATO, a to přibližně 44,3 miliardy dolarů. Největšími výdaji disponují USA (980 miliard dolarů), následované Velkou Británii (90,5 miliardy), Francií (66,5 miliardy) a Itálií (48,8 miliardy).
Podle nových údajů Polsko v roce 2025 vyčlení 54,4 % svého obranného rozpočtu na vybavení, což je nejvyšší podíl v celé Alianci. Za ním následuje Lucembursko (53,4 %), Finsko (46 %) a Litva (45,8 %).
Zdroj: Notes from Poland(Polsko)