natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Polští vojáci se připojí k misi NATO chránící námořní trasy

    18. prosince 2025  17:25
    Polský prezident Karol Nawrocki podepsal rezoluci umožňující nasazení polského vojenského kontingentu do operační skupiny NATO.  

    Polské námořnictvo (v popředí ORP Generał Kazimierz Pułaski) | foto: Polské námořnictvo

    Mise je zaměřena na posílení námořní bezpečnosti a podporu spojeneckých námořních operací.

    Polští vojáci jsou již nyní aktivně zapojeni do řady mezinárodních misí. Podílejí se na posilování východního křídla NATO v Lotyšsku a Rumunsku, přispívají ke stabilizaci Blízkého východu v Iráku a Libanonu, podporují alianční operace na Balkáně v Kosovu a Bosně a Hercegovině a účastní se hlídkových misí ve Středozemním moři. Nyní se polský kontingent o síle až 70 vojáků, včetně potřebné logistiky a vybavení, zapojí do hlídkování světových námořních tras, a to od 1. ledna do 15. srpna 2026.

    Podle BBN budou polští vojáci zodpovědní za zajišťování bezpečnosti spojeneckých plavidel prostřednictvím vyhledávání, monitorování a ničení nebezpečných podvodních objektů, zejména munice potopené během obou světových válek, která nadále představuje hrozbu pro námořní dopravu. Součástí mandátu kontingentu bude rovněž odstraňování námořních min a dalších nebezpečných podvodních objektů z přístupových tras k přístavům, z úzkých vodních cest a hlavních námořních tras.

    Zdroj: TVP (Polsko)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media