Mise je zaměřena na posílení námořní bezpečnosti a podporu spojeneckých námořních operací.
Polští vojáci jsou již nyní aktivně zapojeni do řady mezinárodních misí. Podílejí se na posilování východního křídla NATO v Lotyšsku a Rumunsku, přispívají ke stabilizaci Blízkého východu v Iráku a Libanonu, podporují alianční operace na Balkáně v Kosovu a Bosně a Hercegovině a účastní se hlídkových misí ve Středozemním moři. Nyní se polský kontingent o síle až 70 vojáků, včetně potřebné logistiky a vybavení, zapojí do hlídkování světových námořních tras, a to od 1. ledna do 15. srpna 2026.
Podle BBN budou polští vojáci zodpovědní za zajišťování bezpečnosti spojeneckých plavidel prostřednictvím vyhledávání, monitorování a ničení nebezpečných podvodních objektů, zejména munice potopené během obou světových válek, která nadále představuje hrozbu pro námořní dopravu. Součástí mandátu kontingentu bude rovněž odstraňování námořních min a dalších nebezpečných podvodních objektů z přístupových tras k přístavům, z úzkých vodních cest a hlavních námořních tras.
Zdroj: TVP (Polsko)