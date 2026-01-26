natoaktual.cz

    26. ledna 2026  22:16
    Polsko spouští největší modernizaci námořnictva od konce studené války.  

    ilustrační foto. | foto: MON

    V reakci na obavy o bezpečnost v Baltském moři chce vláda ve Varšavě investovat miliardy do dlouhodobě zanedbané flotily a poprvé po desetiletích pořizuje nové fregaty a ponorky. Současná technika polského námořnictva zahrnuje jedinou ponorku sovětské výroby z roku 1986 a dvě americké fregaty ze 70. let.

    „Hrozba ze strany Ruska se šíří a nemůžeme ignorovat jeho hybridní aktivity, jako je sabotáž kabelů,“ sdělil náměstek polského ministra obrany Paweł Bejda. „Polsko musí aktivně přispívat k bezpečnosti Baltského moře,“ dodal. Obavy posílily incidenty včetně podezření na ruskou sabotáž podmořských kabelů a narušení vzdušného prostoru Severoatlantické aliance drony. V roce 2025 země vydala na obranu 4,7 % HDP, nejvíce v rámci NATO.

    Modernizace zahrnuje stavbu tří víceúčelových fregat v programu Miecznik v loděnici PGZ v Gdyni ve spolupráci s britskou firmou Babcock a nákup tří ponorek ze Švédska dohodnutý loni v listopadu. Počítá se také se zařazením nových minolovek a se stavbou podpůrné lodě pro ponorky. Podle PGZ projekt oživuje loděnici v Gdyni. Británie a Polsko také pracují na nové dohodě o obranné spolupráci, jednání začala v lednu.

    Zdroj: Polskie Radio (Polsko)

    vst; natoaktual.cz

