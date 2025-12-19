natoaktual.cz

    19. prosince 2025  20:08
    Polsko se rozhodlo obnovit výrobu protipěchotních min poprvé od studené války. Plánuje je rozmístit podél své východní hranice a případně je vyvážet na Ukrajinu. Polsko se tak připojuje k širšímu regionálnímu posunu.  

    Výcvik polských rezervistů | foto: @SztabGenWP

    Téměř všechny evropské země sousedící s Ruskem (s výjimkou Norska) oznámily záměr odstoupit od globální smlouvy (Ottawské úmluvy) zakazující tyto zbraně. Varšava chce protipěchotní miny využít k posílení hranic s Běloruskem a Ruskem.

    Polsko zahájilo proces odstoupení od Ottawské úmluvy v srpnu a dříve uvedlo, že v případě potřeby může výrobu protipěchotních min obnovit, avšak dosud prý nepadlo žádné formální rozhodnutí.

    Podle organizace Landmine and Cluster Munitions Monitor Polsko v roce 1995 oznámilo OSN, že v polovině 80. let minulého století ukončilo výrobu protipěchotních min, a že byl zastaven i jejich vývoz.

    Státní společnost Belma, která už polské armádě dodává několik dalších typů min, uvedla, že v rámci programu Východní štít má být Polsko vybaveno miliony min pro zabezpečení své zhruba 800 kilometrů dlouhé východní hranice.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

