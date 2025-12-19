Téměř všechny evropské země sousedící s Ruskem (s výjimkou Norska) oznámily záměr odstoupit od globální smlouvy (Ottawské úmluvy) zakazující tyto zbraně. Varšava chce protipěchotní miny využít k posílení hranic s Běloruskem a Ruskem.
Polsko zahájilo proces odstoupení od Ottawské úmluvy v srpnu a dříve uvedlo, že v případě potřeby může výrobu protipěchotních min obnovit, avšak dosud prý nepadlo žádné formální rozhodnutí.
Podle organizace Landmine and Cluster Munitions Monitor Polsko v roce 1995 oznámilo OSN, že v polovině 80. let minulého století ukončilo výrobu protipěchotních min, a že byl zastaven i jejich vývoz.
Státní společnost Belma, která už polské armádě dodává několik dalších typů min, uvedla, že v rámci programu Východní štít má být Polsko vybaveno miliony min pro zabezpečení své zhruba 800 kilometrů dlouhé východní hranice.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)