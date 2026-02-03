Podle polského Ústředního vyšetřovacího úřadu policie (CBŚP) šlo o polsko-německého občana, označeného jako Ralf G., který byl na základě žádosti amerických úřadů zadržen. Policie prohledala objekty, které využíval, a zajistila elektroniku a další předměty jako důkazní materiál.
CBŚP uvedlo, že akce proběhla za účasti agentů amerických služeb FBI a americké Služby kriminálního vyšetřování ministerstva obrany v rámci mezinárodní právní pomoci. Případ má podle polské strany potvrzovat význam těsné mezinárodní spolupráce a výměny informací při boji s přeshraniční kriminalitou.
Americké ministerstvo spravedlnosti informovalo, že v souvislosti s případem byl zadržen také turecký občan žijící v Litvě. Padesátiletý Bahadir Hatipoglu vlastnil firmy, které získávaly stavební zakázky NATO, a podle amerických úřadů uplácel Ralfa G., aby získal výhodnější zacházení při přidělování kontraktů. Úplatky měly zahrnovat hotovostní platby, „romantické setkání“ s ženou v Dubaji a pomoc se stavebními pracemi na rodinném domě. Oba muži jsou podle CBŚP a amerického ministerstva spravedlnosti připravováni k vydání do USA.
Zdroj: TPV World (Polsko)