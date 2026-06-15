Polské ministerstvo obrany oznámilo, že stroje, které země zakoupila v rámci rozsáhlé modernizace letectva, byly k vidění na obloze nad Varšavou, Gdaňskem a Krakovem. Akce s názvem „Vítejte v Polsku“ symbolizovala významný krok v posílení obranných schopností země.
Varšava tyto moderní letouny získala na základě kontraktu z roku 2020 s americkým výrobcem Lockheed Martin. Stroje v celkové hodnotě 4,6 miliardy dolarů byly oficiálně pojmenované „Husarz“ jako odkaz na elitní polskou kavalérii z 16. století. Polští piloti a technici na nich předtím absolvovali intenzivní výcvik ve Spojených státech. Zařazení těchto stíhaček do výzbroje polské armády představuje klíčový milník, kterým polské letectvo definitivně uzavírá éru využívání zastaralé sovětské techniky.
Polsko jako člen Severoatlantické aliance tímto krokem výrazně přispívá k posílení vzdušného prostoru na východním křídle NATO. Podle polského ministra obrany Władysława Kosiniak-Kamysze nákup stíhaček F-35 zásadně zvyšuje akceschopnost Polska a posiluje jeho roli v Alianci, což je v současné bezpečnostní situaci v Evropě prioritou.
Zdroj: TVP World (Polsko)