Americký obranný dodavatel sdílel na sociálních sítích video, které ukazuje postup výroby letounu na výrobní lince ve Fort Worth v Texasu.

„Husarz“ má opustit výrobní závod v srpnu, jak bylo původně plánováno. První várka šesti stíhaček však nebude dodána do Polska okamžitě. Místo toho budou letouny přesunuty na základnu Ebbing Air National Guard v Arkansasu, kde polští piloti podstoupí výcvik. Stíhačky mají dorazit do Polska do roku 2026, přičemž celá objednávka by měla být dokončena do roku 2030.

Akvizice F-35 je součástí širšího modernizačního úsilí polské armády, které zahrnuje také systémy protiraketové obrany Patriot americké výroby a raketometné systémy HIMARS, obě platformy hojně využívané spojenci NATO. Název „Husarz“ byl vybrán prostřednictvím veřejné soutěže pořádané generálním štábem polské armády a odkazuje na polské husary, slavnou formaci těžké jízdy působící od 16. do 18. století.

Zdroj: Polskie radio(Polsko)