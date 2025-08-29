Pilot a vedoucí akrobatického týmu Tiger Demo major Maciej „Slab“ Krakowian během havárie zahynul.
Krakowian byl zkušený bojový pilot s více než 1 000 nalétanými hodinami v letounu F-16 a působil jako instruktor na 31. taktickém leteckém křídle u Poznaně.
„Jsem na místě nehody. Při havárii letounu F-16 zahynul pilot polské armády – důstojník, který vždy sloužil své vlasti s oddaností a velkou odvahou. Vzdávám mu čest. Rodině a blízkým vyjadřuji nejhlubší soustrast. Je to velká ztráta pro letectvo i celou polskou armádu,“ uvedl místopředseda vlády a ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz na sociální síti X.
Jde o vůbec první havárii letounu F-16 v historii polského letectva.
Zdroj: TVP World (Polsko)