    Špioni na kolech? Polsko zakazuje čínským elektromobilům vjezd na vojenské základny

    20. ledna 2026  16:41
    Polsko zakázalo vozům čínských značek a automobilce Tesla vjezd na vojenské základny.  

    Výcvik polských rezervistů | foto: @SztabGenWP

    Důvodem jsou obavy, že k datům shromažďovaným moderními vozidly by mohly získat přístup zahraniční zpravodajské služby. Čínské ministerstvo zahraničí rozhodnutí polských úřadů kritizovalo.

    Zákaz se týká vozidel vybavených systémy pro záznam obrazu a zvuku. O jeho konkrétním uplatnění však mají rozhodovat jednotliví velitelé základen. Polská vojenská kontrarozvědka (SKW) vydala pokyny k ochraně vojenských objektů v souvislosti s hrozbami vyplývajícími z používání různých zařízení vyrobených v Číně. Podle polských médií už nejméně dvěma vojákům odepřeli vjezd na základnu v soukromém autě – v jednom případě šlo i o vůz Tesla.

    Nedávná zpráva varšavského think-tanku Centrum pro východní studia (OSW) přirovnává moderní auta k „chytrým telefonům na kolech“. Zpráva identifikovala dvě hlavní rizika: zranitelnost vůči kybernetickým útokům (včetně vzdáleného převzetí kontroly nad vozidlem či narušení senzorů) a rozsáhlý sběr citlivých dat.

    Zdroj: TVP World (Polsko)

    natoaktual.cz

