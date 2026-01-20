Důvodem jsou obavy, že k datům shromažďovaným moderními vozidly by mohly získat přístup zahraniční zpravodajské služby. Čínské ministerstvo zahraničí rozhodnutí polských úřadů kritizovalo.
Zákaz se týká vozidel vybavených systémy pro záznam obrazu a zvuku. O jeho konkrétním uplatnění však mají rozhodovat jednotliví velitelé základen. Polská vojenská kontrarozvědka (SKW) vydala pokyny k ochraně vojenských objektů v souvislosti s hrozbami vyplývajícími z používání různých zařízení vyrobených v Číně. Podle polských médií už nejméně dvěma vojákům odepřeli vjezd na základnu v soukromém autě – v jednom případě šlo i o vůz Tesla.
Nedávná zpráva varšavského think-tanku Centrum pro východní studia (OSW) přirovnává moderní auta k „chytrým telefonům na kolech“. Zpráva identifikovala dvě hlavní rizika: zranitelnost vůči kybernetickým útokům (včetně vzdáleného převzetí kontroly nad vozidlem či narušení senzorů) a rozsáhlý sběr citlivých dat.
Zdroj: TVP World (Polsko)