Službu konající voják si všiml dronu nad základnou, než nad ním byla ztracena kontrola a stroj se zřítil u objektu pro uskladnění zbraní.
Vojáci zařízení zajistili a přenesli do vojenské budovy k prohlídce, poté informovali vojenskou policii. Ta zahájila vyšetřování, které zahrnuje zajištění dronu i výslechy svědků. O události, jež se stala 90 kilometrů severně od Varšavy, informovaly úřady v pondělí.
Incident přichází v době rostoucích obav v Polsku i dalších státech Severoatlantické aliance z neautorizovaných letů dronů u kritické infrastruktury a armádních objektů a rychlého šíření bezpilotních technologií. Ve střední a východní Evropě zapadá do série podobných případů, které vyvolávají otázky ohledně špionáže. Zatím nejsou náznaky, že by šlo o nepřátelský akt, úřady ale nevylučují chybu obsluhy, technickou poruchu ani úmyslný průzkum a ministerstvo obrany dosud nezveřejnilo typ dronu ani informaci, zda nesl záznamová zařízení či náklad.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)