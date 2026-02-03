natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    U polského vojenského skladu dopadl neznámý dron

    3. února 2026  12:17
    Polská vojenská policie vyšetřuje pád bezpilotního letounu neznámého původu, který dopadl v areálu 2. radioelektronického centra v Przasnyszi, několik metrů od muničního skladu.  

    Operátoři dronů. | foto: NATO Photos

    Službu konající voják si všiml dronu nad základnou, než nad ním byla ztracena kontrola a stroj se zřítil u objektu pro uskladnění zbraní.

    Vojáci zařízení zajistili a přenesli do vojenské budovy k prohlídce, poté informovali vojenskou policii. Ta zahájila vyšetřování, které zahrnuje zajištění dronu i výslechy svědků. O události, jež se stala 90 kilometrů severně od Varšavy, informovaly úřady v pondělí.

    Incident přichází v době rostoucích obav v Polsku i dalších státech Severoatlantické aliance z neautorizovaných letů dronů u kritické infrastruktury a armádních objektů a rychlého šíření bezpilotních technologií. Ve střední a východní Evropě zapadá do série podobných případů, které vyvolávají otázky ohledně špionáže. Zatím nejsou náznaky, že by šlo o nepřátelský akt, úřady ale nevylučují chybu obsluhy, technickou poruchu ani úmyslný průzkum a ministerstvo obrany dosud nezveřejnilo typ dronu ani informaci, zda nesl záznamová zařízení či náklad.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media