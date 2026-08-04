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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Polsko chystá cvičení „Koalice ochotných“ a posiluje ochranu hranic NATO

    4. srpna 2026  16:38
    Polsko se připravuje na pořádání prvního společného vojenského cvičení takzvané Koalice ochotných, neformální skupiny států vedené Velkou Británií a Francií.  

    Výcvik polských rezervistů | foto: @SztabGenWP

    Cvičení plánované na nadcházející podzim má prověřit systémy velení, logistickou podporu i přesuny vojsk a zvýšit interoperabilitu ozbrojených sil v rámci příprav na budoucí bezpečnostní záruky pro Ukrajinu po skončení konfliktu s Ruskem. Polsko v této iniciativě vystupuje jako klíčový logistický a infrastrukturní uzel, přičemž probíhají jednání o zapojení dalších spojenců.

    Souběžně s tím polská armáda intenzivně rozvíjí projekt Východní štít (Tarcza Wschód) v hodnotě 10 miliard zlotých, jehož cílem je posílit obranyschopnost zhruba 800 kilometrů dlouhé hranice s Ruskem a Běloruskem. Ochranný systém kombinuje terénní překážky, opevnění i moderní technologie, jako jsou sítě senzorů a radarů k detekci a neutralizaci dronů. Varšava usiluje o to, aby se Východní štít stal prioritním projektem celé Severoatlantické aliance, a v této souvislosti již navázala úzkou spolupráci s německým bundeswehrem, jehož ženijní jednotky se přímo podílejí na budování infrastruktury.

    Polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz zdůraznil, že zapojení německých vojáků je ukázkou alianční solidarity, a potvrdil, že probíhají jednání o zapojení francouzských, britských i amerických sil. Polsko zároveň sdílí zkušenosti a koordinuje postup s pobaltskými a severskými státy, jako jsou Estonsko, Lotyšsko, Litva a Finsko. Posilování východního křídla NATO tak získává konkrétní podobu prostřednictvím společných projektů a rostoucí vojenské spolupráce.

    Zdroj: Defense News (USA)

    maj; natoaktual.cz

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