Blinken se ve Varšavě setkal s polským ministrem zahraničí Radkem Sikorskim, prezidentem Andrzejem Dudou a premiérem Donaldem Tuskem po dni stráveném v Kyjevě s britským ministrem zahraničí Davidem Lammym.

Během návštěvy Kyjeva Blinken i Lammy slíbili, že ukrajinské žádosti o použití zbraní dlouhého doletu předají svým lídrům.

„Jak se mění to, co Rusko dělá, a s tím, jak se mění bojiště, my se přizpůsobujeme,“ uvedl Blinken na tiskové konferenci ve Varšavě. Prezident Joe Biden v květnu změnil politiku tak, aby umožnil Ukrajině v sebeobraně vypálit americké rakety přes hranice na ruské území, ale nadále drží pevnou ruku nad limitem vzdálenosti, na kterou je možné vypálit.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již dlouho žádá o zrušení celého limitu na vzdálenost vypálení raket. Podle Blinkena by se Biden a britský premiér Keir Starmer touto otázkou měli zabývat během jejich nastávajícího setkání ve Washingtonu.

„Pokud Západ dovolí Kyjevu používat zbraně dlouhého doletu k útokům na ruské cíle, znamenalo by to, že Severoatlantická aliance je ve válce s Ruskem,“ varoval ruský prezident Vladimir Putin. Podle Putina by se tak zásadním způsobem změnil samotný charakter konfliktu.

Zdroj: Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (USA/ČR)