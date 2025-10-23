Bělověžský prales je jednou z nejcennějších přírodních oblastí Evropy a od roku 1979 je na seznamu světového dědictví UNESCO.
Starobylý Bělověžský prales se rozkládá ve východním Polsku a západním Bělorusku a je domovem mnoha vzácných ekosystémů a tisíců druhů rostlin a živočichů. Ještě donedávna napomáhala izolovaná poloha pralesa na okraji Evropy jeho zachování.
Geopolitické napětí však začalo tuto výjimečnou biodiverzitu ohrožovat. Začalo to podporou tvorby nové migrační trasy běloruským diktátorem Alexandrem Lukašenkem a pokračuje to stále aktuální ruskou invazí na Ukrajinu, kdy Polsko v rámci projektu „Východní štít“ urychleně posiluje bezpečnostní infrastrukturu na hranici s Běloruskem. Militarizace hranice již nyní narušuje ekosystém pralesa, ohrožuje migraci zvířat a může vést i k úhynu menších druhů.
Někteří polští odborníci na lesní ekosystémy vyzvali vládu, aby namísto budování nové infrastruktury využila přirozené obranné vlastnosti krajiny, například obnovu mokřadů nebo zalesnění jako přirozenou bariéru proti nepříteli.
Zdroj: France 24 (Francie)