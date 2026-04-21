natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Polské ženy nastupují do armády v rekordních počtech

    21. dubna 2026  16:38
    Počet žen v polských ozbrojených silách v posledním desetiletí výrazně vzrostl a nyní tvoří zhruba 17 % personálu, zatímco v roce 2015 to bylo méně než 5 %. Celkem slouží asi 37 tisíc žen.  

    Ženy v polské armádě | foto: @17WBZ

    Tento trend souvisí s rychlým posilováním armády po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, přičemž Polsko plánuje zvýšit počet vojáků a záložníků až na 500 tisíc do roku 2039. Bez vyššího zapojení žen by podle expertů nebylo možné tohoto cíle dosáhnout.

    Větší zapojení žen začalo po vstupu Polska do Severoatlantické aliance v roce 1999, kdy se otevřely vojenské akademie a vznikly podmínky pro jejich širší uplatnění.

    Postupně se zlepšovala i institucionální podpora, přesto armáda dlouho nedokázala reflektovat specifické potřeby žen. Situace se začala měnit zejména po roce 2014 v souvislosti s rostoucími bezpečnostními hrozbami.

    Navzdory růstu počtu žen přetrvávají problémy spojené s kariérním postupem a pracovním prostředím. Některé vojákyně upozorňují na omezené možnosti povýšení či nevhodné zacházení, přičemž obavy z dopadů na kariéru často brání podávání stížností. Armáda zavedla mechanismy ochrany oznamovatelů, důvěra v jejich fungování je však omezená.

    Další překážkou je slaďování služby s rodinným životem, zejména kvůli nedostatku podpory v oblasti péče o děti. Přestože existují nové iniciativy na podporu vojenských rodin, jejich praktický dopad je podle některých vojákyň omezený. Zároveň přetrvávají strukturální bariéry, například absence žen ve vysokých velitelských funkcích, což odráží pomalé změny v tradičně patriarchální kultuře armády.

    Zdroj: TVP World (Polsko)

    dkr; natoaktual.cz

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media