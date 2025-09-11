natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Polsko aktivovalo článek 4 kvůli vpádu ruských dronů

    11. září 2025  15:20
    Polsko aktivovalo článek 4 Severoatlantické smlouvy. Stalo se tak jen několik hodin poté, co jeho ozbrojené síly sestřelily několik ruských dronů, které pronikly do polského vzdušného prostoru.  

    Zneškodněný ruský dron Gerbera na poli u polského Mnizskowa (10. září 2025) | foto: @Osinttechnical

     Článek 4 umožňuje konzultace mezi spojenci vždy, když je podle názoru některého členského státu ohrožena jeho územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost.

    První narušení vzdušného prostoru Polsko zaznamenalo v úterý kolem 23:30, poslední pak ve středu ráno v 6:30. Policie potvrdila, že v obci Czosnówka ve východním Polsku, nedaleko hranic s Běloruskem, byly nalezeny trosky, pravděpodobně pocházející z poškozeného dronu.

    Ve svém projevu k poslancům Sejmu polský premiér Donald Tusk zdůraznil, že jde o první případ, od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, kdy k narušení nedošlo „v důsledku chyb“ či „menších provokací“, ale kdy drony přímo přiletěly z Běloruska.

    Do sestřelování ruských dronů se zapojily prostředky NATO z Itálie, Nizozemska a Německa. Podle Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) šlo o první případ, kdy se alianční letouny přímo zapojily do akce proti potenciálním hrozbám v prostoru NATO.

    Zdroj: Euronews(Francie)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media