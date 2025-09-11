Článek 4 umožňuje konzultace mezi spojenci vždy, když je podle názoru některého členského státu ohrožena jeho územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost.
První narušení vzdušného prostoru Polsko zaznamenalo v úterý kolem 23:30, poslední pak ve středu ráno v 6:30. Policie potvrdila, že v obci Czosnówka ve východním Polsku, nedaleko hranic s Běloruskem, byly nalezeny trosky, pravděpodobně pocházející z poškozeného dronu.
Ve svém projevu k poslancům Sejmu polský premiér Donald Tusk zdůraznil, že jde o první případ, od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, kdy k narušení nedošlo „v důsledku chyb“ či „menších provokací“, ale kdy drony přímo přiletěly z Běloruska.
Do sestřelování ruských dronů se zapojily prostředky NATO z Itálie, Nizozemska a Německa. Podle Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) šlo o první případ, kdy se alianční letouny přímo zapojily do akce proti potenciálním hrozbám v prostoru NATO.
