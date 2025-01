„Myslím, že NATO by mělo mít 5 %. Všichni si to mohou dovolit,“ prohlásil Donald Trump týden před svou druhou inaugurací do role prezidenta.

Polsko je nyní největším přispěvatelem na obranu mezi členskými státy NATO. V roce 2024 vydalo na obranu 4,12 % HDP, přičemž v roce 2025 se tento podíl zvýší na 4,7 %. Spojené státy americké v loňském roce utratily 3,38 % HDP za obranu a pouze další tři země překročily 3 %.

Na opačné straně osm z 32 členů Aliance nedosáhlo ani na cílovou hodnotu 2 % HDP na obranu. Polsko se staví do čela iniciativ na posílení evropské i alianční bezpečnosti a bude tlačit na své evropské partnery, aby zvýšili své obranné rozpočty.

Zdroj: Notes from Poland (Polsko)