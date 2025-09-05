natoaktual.cz

    Většina Poláků je proti členství Ukrajiny v NATO

    5. září 2025  18:00
    Podle průzkumu agentury IBRiS je 52,7 % Poláků proti vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance, zatímco 33,5 % je pro.  

    Odstřelovačský výcvik ukrajinských vojáků v Polsku | foto: Armáda ČR

    Rozdělení odráží politické tábory. Voliči vlády polského premiéra Donalda Tuska členství Ukrajiny v NATO z 59 % podporují, zatímco příznivci opozice ho většinově odmítají.

    Naopak podle nejnovějšího průzkumu Eurobarometru vstup Ukrajiny do Evropské unie podporuje 51 % Poláků, což odpovídá evropskému průměru. Největší podporu má tato myšlenka v severských a baltských zemích. Největšími odpůrci jsou dle výsledků Maďaři a Češi. Moskva přitom dlouhodobě protestuje jen proti členství Kyjeva v NATO.

    Zdroj: Euractiv (Belgie)

    natoaktual.cz

